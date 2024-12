Pozzallo – Il contributo regionale sugli extracosti sarà utilizzato totalmente per diminuire il tributo. Nella giornata di ieri la Regione Sicilia ha accreditato in favore del Comune di Pozzallo la somma di € 210.244,57 relativa agli extra costi sostenuti dall’Ente in occasione dell’emergenza rifiuti occorsa nell’estate 2022. Il contributo copre soltanto una parte dei costi sostenuti dal Comune.

La somma, per come già discusso in sede consiliare, verrà sgravata dalla Tari 2025 in favore delle utenze domestiche e non domestiche comportando così una riduzione di circa il 5% rispetto a quella del 2024. Gli uffici competenti hanno già predisposto la delibera di variazione di bilancio, che è stata già approvata ieri dalla Giunta Municipale la quale sarà a breve sottoposta al Consiglio Comunale per essere ratificata.