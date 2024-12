Modica – La Scherma Siciliana è stata chiamata al rinnovo delle proprie cariche dirigenziali per il nuovo quadriennio olimpico. Un nuovo gruppo dirigente equilibrato tra riconferme e nuovi eletti. Nel segno della continuità a presiedere il Comitato Regionale per i prossimi 4 anni il nisseno Arturo Torregrossa. Accanto a lui siederà in consiglio regionale, eletto in rappresentanza dei tecnici, il maestro modicano Leandro Giurdanella. Anche lui già presente nel precedente consiglio, ha catalizzato l’unanime consenso dei grandi elettori dei tecnici, a dimostrazione dell’apprezzamento per il lavoro svolto negli anni precedenti.

Accanto a loro collaboreranno i neoletti Enzo Morghese (Trapani), Ida Nicotra (Catania) e Massimo Porta (Caltagirone) in rappresentanza delle società affiliate, tutti alla prima esperienza. Completa la squadra la palermitana Marcella Li Brizzi, in rappresentanza degli atleti e del mondo paralimpico. A seguire il neoeletto Consiglio Regionale nel corso della prima riunione, ha nominato all’unanimità il maestro Giurdanella alla carica di Vice-presidente. Nel fine settimana intanto a Ravenna gli under14 della Scherma Modica sono stati impegnati nella 1º Prova Nazionale Gran Prix di spada. In evidenza nella categoria maschietti Francesco Agosta e Giuseppe di Stefano, entrambi fermati agli ottavi di finale con un percorso di gara incredibilmente simile. Usciti dai gironi preliminari entrambi con 5 vittorie ed una sola sconfitta, superavano il primo turno di diretta con lo stesso punteggio di 10/5.

Nel turno dei 64 soffrivano in un assalto chiuso per entrambi al cardiopalma per 10/9, curiosamente tutti e due con avversari umbri. I sedicesimi di finale avevano un andamento più tranquillo, Francesco vinceva 10/5 con l’udinese Comello, Giuseppe 10/7 per il romano Sardellini. Di pari passo anche gli incontri per l’accesso alla finale ad 8, con i portacolori iblei che questa volta dovevano cedere il passo ai rispettivi avversari. Comunque un ottimo 10º posto finale in classifica per Francesco Agosta e un 12º per Giuseppe Di Stefano che confermano così quanto di buono fatto nella prima prova regionale del mese scorso, a danno slancio al prosieguo della stagione.