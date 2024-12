Modica – Tutti pronti a far risplendere il proprio amore per Modica, l’Associazione Culturale Modiverso attiva il progetto Modica Virale, con l’obiettivo di portare il nome della città in tutto il mondo, attraverso iniziative che possano spingere la Contea oltre i confini locali e nazionali.

Oggi, domenica 8 dicembre, i cittadini modicani saranno chiamati a partecipare all’evento che vede i ragazzi di Modiverso impegnarsi nella creazione di una scritta sulla scalinata del Duomo di San Pietro a Modica. Tutti i partecipanti saranno disposti in modo da ricreare la scritta “We Love Modica” che risplenderà attraverso le torce degli smartphone degli stessi. Un drone sarà pronto a riprendere tutto dall’alto con foto e video che verranno lanciati nell’infinito spazio del web con l’obiettivo di mostrare l’iniziativa a tutto il mondo e attrarre l’attenzione verso Modica e le sue bellezze.

Un piccolo passo che da il via ad un progetto molto più ampio che vede Modiverso e la sua Modica Virale impegnate nella crescita d’immagine della città sui social e sul web, con l’obiettivo di portare questo nome più lontano possibile per far crescere la curiosità e la voglia di visitare la culla del barocco nonché la città natale del cioccolato grezzo, che oggi è conosciuto appunto come Cioccolato di Modica.