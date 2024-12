Modica – Nei primi mesi dell’anno accademico 2024-2025 la Scuola di Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica ha avviato il corso di preparazione agli Esami di Stato effettuati lo scorso 14 e 21 novembre. Il corso intensivo è stato pensato per offrire un approfondimento mirato sulle tematiche oggetto degli esami. Le lezioni sono state momenti di chiarimento dei dubbi e supporto personalizzato allo studio, per permettere ai partecipanti di affrontare con maggiore sicurezza la prova scritta e quella orale. Il corso ha fornito una preparazione completa e pratica, affrontando le questioni più rilevanti per la professione.

Inoltre, sono ancora aperte le iscrizioni al corso di preparazione agli Esami di Stato, così come per il corso di laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale, in convenzione con l’Università degli Studi di Messina, la cui data di scadenza delle immatricolazioni sono fissate al 31 Dicembre p.v. Gli interessati avranno l’opportunità di intraprendere un percorso accademico qualificante, orientato alla formazione di figure professionali capaci di rispondere alle esigenze del territorio.

La Scuola poi sta portando avanti la Ricerca sulla condizione giovanile con l’analisi quantitativa con un quesitonario. In quest’attività è coinvolto anche il Comune di Modica.

Nello specifico, si tratta di una continuazione del lavoro iniziato durante l’anno accademico 2023-2024. La ricerca ha come obiettivo quello di comprendere i reali bisogni sociali dei giovani che vivono nel distretto Socio Sanitario 45 (Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo).

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria della Scuola di Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”