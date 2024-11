Ragusa – Basterebbero la classifica e il record di Legnano a mettere i brividi (primo posto e 12 vittorie su 13 in stagione). Ma la gara di domenica, per la Virtus, è comunque una buona occasione per ritrovare convinzione nei propri mezzi e provare a metabolizzare un altro – l’ennesimo – mutamento stagionale, dovuto all’infortunio di Franco Gaetano. Con l’assenza del capitano, che starà fuori per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, è necessario più che mai affidarsi alla reazione del gruppo: “Dopo l’infortunio di Franco – spiega coach Massimo Di Gregorio – la squadra ha risposto bene, allenandosi con intensità. Siamo in un momento di difficoltà oggettiva, ma questo non deve essere un alibi. I ragazzi sono concentrati, sul pezzo, e stanno facendo di tutto per innescare un meccanismo di positività”.

Dopo la sfida alla prima in classifica, valida per la quattordicesima giornata della Serie B Old Wild West, arriveranno due test che, per Ragusa, rischiano di rappresentare il giro di boa della stagione: in trasferta a Fiorenzuola e in casa con Saronno. Il presente, però, si chiama Knights. L’unica sconfitta stagionale della squadra di coach Piazza è arrivata lo scorso 13 ottobre, a Treviglio. Poi un ruolino di marcia immacolato e un gruppo che fin qui ha saputo dimostrare a tutti la propria superiorità. A trascinarlo è Nik Raivio, con 17,2 punti di media, il 47 per cento da tre e quasi 8 rimbalzi di media. Numeri sensazionali per il 38enne statunitense (con cittadinanza tedesca), alla seconda esperienza in maglia Knights. Anche Sodero, Agostini e Mastroianni viaggiano in doppia cifra, mentre l’esperto centro Andrea Quarisa aggiunge 8 punti e 7,6 rimbalzi a sera.

“Nelle ultime due settimane non ci sono stati turni infrasettimanali – osserva coach Di Gregorio – e, oltre a preparare le partite, ne abbiamo approfittato per rimetterci a punto, dato che alcuni equilibri sono variati. Dopo l’ultima trasferta di Mestre mi sono complimentato con i ragazzi, perché la squadra ha reagito, si è aiutata, non si è lasciata andare, pur avendo importanti difficoltà a livello di rotazioni. Questo è un buon indicatore per il proseguo del campionato”. La partita contro Mestre si disputerà domenica alle 18 al PalaPadua e sarà trasmessa in live streaming sul sito e sull’app LNP Pass. Gli arbitri dell’incontro saranno Lilli di Ladispoli e Collura di Roma.