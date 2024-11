Ragusa -“Siamo giunti alla 43esima edizione del concorso, una iniziativa fortemente voluta dall’Ente per sensibilizzare la comunità iblea a mantenere questa tradizione. Creare presepi nelle case, nelle comunità e nei luoghi di lavoro è un richiamo alla solidarietà, alla pace e all’accoglienza, valori chiave del cristianesimo. Il Presepe ci invita, infatti, a riflettere sulla bellezza e sulla semplicità di quel momento straordinario in cui il Figlio di Dio è venuto al mondo per portare la luce e la speranza”, dichiara la Commissaria Straordinaria Patrizia Valenti.

Anche quest’anno, saranno quattro le categorie di partecipazione: presepi viventi, privati, comunità religiose e pubbliche, istituzioni scolastiche. Per ogni categoria sono previsti dei premi in denaro per i primi tre qualificati. Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza entro il 20 dicembre prossimo. Il bando di partecipazione è consultabile online sulla pagina istituzionale del Lcc. Per chiarimenti ed informazioni è possibile inoltre chiamare il numero 0932. 675206 o 675374.