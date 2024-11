Comiso – “Aeroitalia lascia l’aeroporto di Comiso: una decisione inaccettabile che penalizza il nostro territorio”. Lo dicono i consiglieri comunali del gruppo Coraggio Comiso, esprimendo profondo disappunto e preoccupazione per la decisione di Aeroitalia di interrompere le proprie attività presso il Pio La Torre. “Si tratta di una scelta – continuano Liuzzo e Betta – che non solo impoverisce l’offerta di trasporto aereo, ma che infligge un duro colpo all’economia locale e al diritto alla mobilità dei cittadini. L’aeroporto di Comiso rappresenta un’infrastruttura strategica per tutto il territorio ibleo e per la Sicilia sud-orientale: ridurne l’operatività significa privare il nostro comprensorio di un’opportunità di sviluppo e di collegamenti con il resto del Paese e dell’Europa.

Per non parlare del danno provocato alle famiglie e agli studenti, durante il periodo natalizio. Una decisione da irresponsabili. Troviamo inoltre assolutamente irricevibili le motivazioni addotte dall’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, che ha dichiarato: “Nonostante i nostri sforzi per sostenere e valorizzare il territorio di Comiso, dobbiamo constatare con rammarico che il nostro impegno non è stato adeguatamente riconosciuto dalla comunità e dal contesto operativo locale”. Criticità di natura economica o di mercato sarebbero state comprensibili, ma tirarsi indietro perché “la comunità non ha apprezzato” è davvero surreale.

L’aeroporto non è un talent show in cui il pubblico deve giudicare la performance, ma una struttura strategica che merita impegno e investimenti, non capricci aziendali. E neppure il vociferato ritorno di Ryanair al Pio La Torre giustifica una rinuncia del genere”. “Chiediamo all’amministrazione comunale e alle istituzioni regionali di intervenire prontamente – dicono i consiglieri Liuzzo e Betta – attivando un tavolo di confronto con Aeroitalia e con gli altri soggetti coinvolti, al fine di scongiurare ulteriori passi indietro. È necessario lavorare affinché l’aeroporto di Comiso possa diventare sempre più attrattivo per le compagnie aeree, investendo su strategie di rilancio e di promozione. Il nostro impegno come consiglieri comunali sarà rivolto a sollecitare azioni concrete per tutelare questa fondamentale infrastruttura e difendere gli interessi dei cittadini e del nostro territorio”.