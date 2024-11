Ragusa – La determinazione dell’assessore Giorgio Massari a valorizzare il settore zootecnico ragusano, lo ha spinto a convocare gli allevatori delle vacche di “ Razza Modicana”, per fare il punto sulle opportunità e sulle criticità connesse all’allevamento delle “modicane” razza tipica del nostro territorio e protetta alla stregua delle altre due razze autoctone: l’asino ragusano e la pecora comisana.

Presente all’incontro anche il prof. Santo Caracappa, consulente scientifico dell’Istituto Zootecnico Sperimentale di Palermo. Gli allevatori presenti hanno rappresentato all’assessore come nel tempo era stata costituita un’associazione denominata “Razza Modicana” finalizzata alla valorizzazione e tutela della vacca modicana e dei prodotti ad essa connessi: carne e latte.

L’assessore Massari e il prof. Carappa hanno sottolineato come sia fondamentale nel settore sostenere e vivacizzare forme associative e collaborative per mettere in campo azioni diversificate volte non solo a tutelare l’esistente e a incrementare lo sviluppo della specie autoctona per la sua rilevanza nell’ambito delle biodiversità, ma soprattutto per l’alta qualità che la rossa modicana offre per il latte e la carne.

In questo senso il prof. Caracappa si è reso disponibile ad avviare un processo per il riconoscimento della qualifica QS, marchio che contraddistingue le carni di alta qualità e che insieme ad altri servizi come le celle di frollatura potrebbe rappresentare un altissimo valore aggiunto per gli allevatori ragusani.