Modica – Gara casalinga domenica pomeriggio alle 17 per l’Avimecc Modica, che per la sesta giornata del campionato di serie A3 di pallavolo, riceverà la visita della Rinascita Lagonegro. Il sestetto lucano è uno dei migliori roster del girone Meridionale del campionato di Terza Serie e come i biancoazzurri di coach Enzo Distefano non hanno avuto un impatto positivo in campionato, motivo per cui arriverà in Sicilia con l’obiettivo di dare una svolta alla loro stagione e iniziare la risalita in classifica.

Il tecnico dei “Galletti” è cosciente così come tutto l’ambiente biancoazzurro delle potenzialità di Lagonegro e al di la del risultato che uscirà fuori dal campo, chiede ai suoi ragazzi una prestazione da Volley Modica.

“Dopo la sconfitta di Lecce sin da martedì ci siamo concentrati subito come è giusto e doveroso fare per preparare al meglio la partita difficilissima contro Lagonegro – spiega il tecnico dell’Avimecc Modica – Sappiamo il valore dei nostri avversari che come noi stanno attraversando un momento non bellissimo perchè i cinque punti che hanno in classifica non rispecchiano il loro reale valore, ma noi non possiamo più permetterci passi falsi e non possiamo più permetterci di fare prestazioni opache come abbiamo fatto fino a ora.

In settimana – continua Distefano – abbiamo parlato a lungo con i ragazzi e abbiamo fatto una profonda analisi su quello che è stato il nostro cammino finora e ho chiesto una prestazione ai loro livelli, perchè conosco le qualità del gruppo e di ogni singolo giocatore e quindi con una prestazione ai nostri livelli perchè solo così al di la del risultato sul campo nessuno di noi avrà nulla da rimproverarsi. Con Lagonegro dovremo andare in campo sin dalle prime battute a testa alta e petto gonfio, perchè giochiamo in casa e non avremo nulla da perdere. Li affronteremo a viso aperto consapevoli che siamo al momento ultimi in classifica contro una delle squadre più forti del girone e tutto quello che arriverà da questa partita, se faremo la prestazione che ho chiesto ai ragazzi sarà ben accetto. Invito i nostri tifosi che vengono a vederci al “PalaRizza” di essere sempre numerosi e magari un tantino più rumorosi perchè – conclude Enzo Distefano – i ragazzi si allenano ormai dal 25 agosto senza mai tirarsi indietro e con tanto sacrificio e meritano il supporto della città e soprattutto dei nostri tifosi”.

Tra gli atleti più esperti su cui i biancoazzurri puntano per dare la svolta in positivo alla stagione c’è sicuramente il palleggiatore Pedro Putini.

“Ovviamente contro Lagonegro cercheremo la vittoria – spiega il brasiliano dell’Avimecc Modica – giochiamo in casa dove abbiamo già perso due partite e ci serve una vittoria per andare avanti, anche perchè credo che la meritiamo perchè stiamo lavorando duro e bene ma ora ci vogliono pure i risultati che al momento non siamo riusciti a ottenere. Ci manca un po’ più di tranquillità per riuscire a chiudere i set quando siamo in vantaggio. Nelle partite fin qui disputate, infatti, non siamo stati sempre indietro nel punteggio, siamo stati anche in vantaggio, ma non siamo riusciti a tenerlo. Il campionato è ancora lungo – conclude Putini – ma non possiamo più permetterci distrazioni perchè altrimenti le squadre che ci precedono si allontano troppo e poi potremmo fare fatica a recuperare. Dobbiamo cercare di fare punti e stare attaccati alle squadre che sono sicuramente alla nostra portata, ma che al momento ci precedono in classifica”.