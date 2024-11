Nel pomeriggio di ieri 6 novembre, la Questura di Caltanissetta ha disposto una esercitazione presso il Nuovo Centro Olio dello stabilimento di Enimed Spa di Gela. Stante anche la rilevanza strategica delle infrastrutture energetiche di Eni, correlata ai diversi fronti di crisi mondiale in atto, che rappresenta uno degli obiettivi sensibili critici degni di particolare attenzione.

Lo scenario ha previsto una pacifica manifestazione all’ingresso dell’impianto, nel corso della quale è subentrata una frangia di infiltrati ostili che hanno ingaggiato una colluttazione con il personale della vigilanza. Con le armi sottratte agli operatori della vigilanza, gli ostili hanno fatto irruzione nel Nuovo Centro Olio, barricandosi e prendendo in ostaggio alcuni dipendenti.

La squadra di esperti della Polizia di Stato per la trattazione di eventi di natura critica sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, che è stata impegnata nell’attività, è composta tutta da operatori appositamente formati dalla Polizia di Stato ed in particolare da Negoziatore operativo della Polizia di Stato che opera con una squadra di supporto, dalla Squadra Interventi Critici costituita dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e dalle Unità Operative di Primo Intervento – unità formate dal Ministero dell’Interno per la gestione di eventi critici. A questi operatori sono state affiancate le unità della Polizia di Stato appartenenti agli Uffici del Commissariato di PS di Gela nonché della Questura di Caltanissetta.

Per la buona riuscita dell’esercitazione, è stato fondamentale il contributo di Eni e della sua struttura di Security, sia nella fase organizzativa sia durante lo svolgimento dell’attività in campo, in un’ottica di sicurezza partecipata tra pubblico e privato. All’esercitazione, in qualità di osservatori, ha preso parte anche un team del Servizio Controllo del Territorio della Polizia di Stato, presenti sul posto per verificare il corretto svolgimento delle procedure. Le operazioni hanno avuto inizio intorno alle ore 15 e si sono concluse alle 19.

Le operazioni, precedute da un briefing tattico, hanno visto il coinvolgimento di due Negoziatori della Polizia di Stato, uno in servizio presso la Questura di Agrigento e uno presso la Questura di Potenza, del Dirigente il Commissariato di P.S. di Gela, nonché di uomini messi in campo dallo stesso Ufficio di Polizia, del personale della D.I.G.O.S., della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica, questi ultimi appartenenti alla Questura di Caltanissetta, della Polizia Stradale della Sezione di Gela, nonché dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale di Gela.