I sindaci di Ragusa e Siracusa, Peppe Cassì e Francesco Italia, si sono incontrati a Palazzo Vermexio per proseguire il dialogo costante tra due realtà che, per posizione geografica e contesto socio-economico, per vocazione turistica e culturale, condividono affinità, punti di forza e criticità.

«Oltre che una stima reciproca – hanno detto Italia e Cassì – abbiamo in comune un modo di fare politica che mette al centro le idee e non le ideologie, le soluzioni ai problemi e non i diktat; del tutto naturale quindi confrontarci e condividere posizioni sulla visione futura di due territori interconnessi e della Sicilia. Anche in questa occasione sono stati diversi i temi sul tavolo: dalle esigenze della sanità alle sempre più ricorrenti crisi idriche siciliane, dalle prospettive di crescita turistica al tema dei rifiuti che richiede scelte definitive.

Siamo convinti – hanno concluso i due sindaci – che condividere metodi, obiettivi e buone pratiche, parlare la stessa lingua e fare squadra, possa aiutare entrambi i territori a rivendicare il proprio ruolo in un contesto regionale finora polarizzato. Ragusa e Siracusa, due comunità virtuose sotto diversi punti di vista, devono avere lo stesso peso delle grandi città metropolitane per discutere tutti insieme dello sviluppo della Sicilia.»