Ragusa – Non è stata una bella partita, quella di sabato sera al PalaMinardi, anche se il risultato, a onor del vero non è stato mai messo in discussione; la Passalacqua Ragusa – nel quinto turno dal campionato femminile di basket di serie A2 Lbf Techfind – conquista la quinta vittoria consecutiva battendo tra le mura amiche la Futurosa Trieste, per 71 a 66 in un match in cui però non è stata capace di mantenere i ritmi alti e l’intensità abituale soprattutto nella seconda parte dell’incontro, con il merito di Trieste di essere riuscita a contenere la manovra offensiva di Ragusa chiudendo in difesa le lunghe iblee e costringendole ad allontanarsi da canestro. Si è sentita l’assenza sotto le plance di Marika Labanca, per un infortunio patito contro Umbertide, un ematoma in fase di riassorbimento.

Pochi sprazzi di gioco frizzante in un incontro contrassegnato anche da parecchi errori; Ragusa ha tirato di squadra con il 38 per cento da 2 e il 29 da 3; Trieste con il 47% da 2 e il 35 da 3. Partita con difese aggressive. Primo quarto abbastanza equilibrato; Trieste trova la prima segnatura dopo 4 minuti di gioco; il tempino si chiude con Ragusa a +6. E’nella seconda frazione che le padrone di casa prendono il largo trascinate da Siciliano (autrice alla fine di 25 punti) fino al massimo vantaggio del +20 all’inizio del terzo quarto. Ma Trieste reagisce, troppo tardi per pensare di fare il colpaccio. Ragusa sembra controllare il match anche quando Trieste si porta a -6 con Miccoli e Sammartini che continuano a lottare fino alla sirena finale. “Abbiamo portato a casa i due punti ma abbiamo giocato due partite, una nei primi due quarti, e una completamente diversa nella seconda metà – commenta il coach di Passalacqua Mara Buzzanca -; Nell’ultima parte dell’incontro abbiamo giocato sottotono, non abbiamo aumentato l’intensità difensiva; ci sono cose da rivedere anche nell’atteggiamento, e in attacco non tutto è riuscito al meglio”. Dal canto suo, commento esattamente inverso per il coach di Trieste, Andrea Mura: “In generale non sono soddisfatto della prima parte della gara, abbiamo concesso troppo a una squadra di qualità e forte come Ragusa che ha potuto giocare a proprio ritmo. Nella seconda parte dell’incontro le mie ragazze hanno messo il cuore in campo, hanno difeso con più aggressività e siamo riusciti a recuperare un po’. Ragusa comunque ha meritato di vincere”.

Ragusa avrà tempo per recuperare l’infortunio di Labanca; la prossima partita in casa prevista contro Vicenza per il 10 novembre, è stata rinviata all’11 dicembre alle 20,30.

PASSALACQUA RAGUSA – FUTUROSA TRIESTE 71-66

Passalacqua Ragusa: Terrone ne, Consolini 12 (2/10; 2/6; 2/2), Pelka 8 (2/3 da 2; 4/4 tl), Salice, Mazza, Tomasoni 6 (2/4 da 2; 2/2 tl), Siciliano 25 (3/10; 5/9; 4/4 tl), Kozakova 8 (4/7 da 2), Narviciute 4 (1/5 da 2; 2/2 tl), Olodo 8 (4/8 da 2), Labanca ne. All. Buzzanca

Futurosa Trieste: Stavrov 8 (2/5; 1/2; 1/6 tl), Rosset ne, Mosetti 11 (4/7; 1/3; 8 assist), Miccoli 20 (8/18 da 2; 4/6 tl); , Srot 2, Bazzara, Sammartini 12 (4/11; 1/3; 1/4 tl), Cressati, Lombardi, Camporeale 13 (2/3; 2/5). All. Mura