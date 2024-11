Ragusa – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una “discarica” in pieno centro a Ragusa. “Non tutti i ragusani sono a conoscenza della possibilità di poter riversare in pieno centro ogni genere di rifiuti nella discarica di via ingegnere Migliorisi. La discarica, accessibile a chiunque, non può essere propriamente definita abusiva perché gestita da una struttura pubblica.

Dalle foto che pubblichiamo si evince chiaramente il disprezzo per qualsiasi azione solidaristica e donazione di alimenti in eccedenza come una quantità impressionante di banane e mele lasciate marcire anziché donarle alle organizzazioni di beneficenza.

Ovviamente sorvoliamo sull’argomento dei criteri di approvvigionamento del cibo a carico delle finanze pubbliche. La discarica , gestita dall’azienda sanitaria, si contraddistingue anche perché impedisce le regolari manovre di parcheggio per coloro che sono diretti al dipartimento di salute mentale. In questo angolo di pertinenza della struttura sanitaria pubblica , a volte si sono osservate colonie di topi banchettare in assoluta tranquillità. L’argomento poi della raccolta differenziata sembra pervicacemente bandito dagli addetti interni alla struttura e dall’azienda incaricata della raccolta.

Insomma è mai possibile che nessun incaricato, a sovrintendere all’organizzazione della distribuzione del cibo , alla destinazione delle eccedenze , alla differenziazione dei rifiuti e alla pulizia degli spazi esterni si sia posto il problema ??!!

Osservatorio per i Diritti Sociali promosso da Sinistra Italiana Ragusa