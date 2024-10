Ragusa – Cade in questi giorni il 59esimo anniversario dell’istituzione canonica della parrocchia Sacro Cuore di Gesù che, a Ragusa, è celebrato nel momento in cui sono entrate nel vivo le opere di ristrutturazione di un edificio sacro che da sempre ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio. Un anniversario che si celebra, tra l’altro, in concomitanza con gli appuntamenti che caratterizzano la ricorrenza di Ognissanti e la commemorazione dei fedeli defunti. In particolare, giovedì, 31 ottobre, alle 18 ci sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento e, a seguire, alle 18,30, la preghiera dei Vespri.

Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Marco Diara. A seguire, una serata di fraternità e cena condivisa. Venerdì 1 novembre, solennità di tutti i santi, le celebrazioni eucaristiche sono in programma alle 9, alle 11 e alle 18,30 mentre alle 9,30 si terrà una nuova iniziativa all’insegna del trekking denominata “Il cammino dei santi”. Sabato 2 novembre, invece, in occasione della commemorazione dei fedeli defunti, le sante messe sono programmate per le 8,30 e le 18,30. “Stiamo preparando una serie di appuntamenti – sottolinea il parroco – che, in concomitanza con queste date significative, puntano a mettere in evidenza il significato di Ognissanti e della commemorazione dei fedeli defunti.

In più, abbiamo predisposto questo cammino che sarà effettuato per la prima volta e che risulta essere in collaborazione con Uispi e con l’associazione Siemu a peri e che si prefigge l’effettuazione di un percorso di otto chilometri nella giornata dell’1 novembre”. Per informazioni e prenotazioni, entro il 29 ottobre, basta rivolgersi in parrocchia oppure chiamare al numero della segreteria 0932.252861. Quota di partecipazione 3 euro.