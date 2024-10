Comiso – Inizia l’era di Young Lye Won. L’allenatrice coreana, italiana d’adozione, ha guidato la sua nuova squadra verso la vittoria nella prima giornata del campionato di serie C. L’Ardens Comiso ha vinto contro il Pedara per 3 – 2. La squadra incassa quindi i primi due punti stagionali e può guardare con fiducia al futuro. La gara è stata piacevole, ben disputata da entrambe le squadre. L’Ardens si è aggiudicata i primi due set per 25-23 e 25-20 e sembrava poter vincere in scioltezza la partita. Negli altri due set, però, ha subito il ritorno delle atlete di Pedara che sono riuscite ad aggiudicarsi il terzo e quarto set con il risultato di 21-25 e 20-25 e a riportare la gara in parità. Al tie break è prevalsa l’Ardens che ha fatto valere la presenza di una guida tecnica forte ed esperiente e ha chiuso la gara con il punteggio di 15-12. In panchina, insieme a Won, anche il figlio, Boram Alfieri.

Sul parquet sono scese la palleggiatrice Eliana Licata, l’opposta Simona Mouraro, le centrali Alice Chiarandà e Giada Inghilterra. Al posto 4 hanno giocato la capitano Maria Aliano e Margherita Cilia. Il libero era Alessandra Migliorisi. Nell’ultimo set, è scesa in campo la giovanissima Chiara Cabibbo, 15 anni, al suo esordio assoluto in serie C, con una prestazione di ottimo livello.

Molti i tifossi e gli appassionati di volley presenti al PalaDavolos per la gara di esordio stagionale: una buona cornice di pubblico, che ha incoraggiato e sostenuto la squadra. Presenti anche alcuni tifosi di Pedara che hanno accompagnato la squadra ospite.

In questa stagione, l’Ardens punta a disputare un buon campionato, con l’obiettivo della permanenza in serie C. La società ha puntato su una squadra di atlete giovani, la maggior parte delle quali hanno disputato già la precedente stagione. Sono arrivate in prima squadra anche tre atlete provenienti dalle giovanili e che sono già delle promesse: Agnese La Rocca, Greta Sirugu, Chiara Cabibbo.

“Il nostro obiettivo – spiega il vicepresidente Salvatore Cosentino – è disputare un buon campionato, com’è nella migliore tradizione dell’Ardens. Abbiamo deciso di affidare la squadra a Young Lye Won e siamo convinti che questa scelta sarà fruttuosa per la società. La grande professionalità della nostra allenatrice costituisce il valore aggiunto per questo campionato e ci consente di porre le basi per un futuro positivo. Nei programmi della società c’è sempre la valorizzazione dei giovani. Con queste atlete, puntiamo alla permanenza in serie C”.

Nella prossima gara di campionato l’Ardens affronterà in trasferta contro il Catania Volley Si tratta di una gara importante, contro una squadra giovane e promettente.