Corsi di formazione specifici per i caregiver familiari ovvero quelle persone che prestano il loro servizio a parenti o conoscenti con problematiche dovute ad anzianità, disabilità o eventuali patologie. Li prevede un avviso dell’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali retto dall’On. Nuccia Albano, rivolto agli enti per la formazione di assistenti familiari e il consolidamento e ampliamento dei servizi socio-assistenziali. Il corso per Assistente Familiare di 300 ore è gratuito ed è rivolto a disoccupati e inoccupati. A termine del corso sarà rilasciata una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo. La dotazione finanziaria – a valere sul PR Sicilia FSE+ 2021/2027 – ammonta complessivamente a 12,6 milioni di euro.

I destinatari delle attività formative sono disoccupati, inoccupati e inattivi, mentre i soggetti che possono presentare istanza di partecipazione all’avviso sono gli enti di formazione con sede operativa in Sicilia, accreditati alla macro-tipologia “Formazione continua e permanente” (enti che rilasciano attestati come quelli di OSS, OSA, ASACOM, etc etc). “Nel mese di marzo – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – avevamo accettato una scommessa: mettere prima possibile a disposizione di questa straordinaria legge innovativa, i fondi necessari alla formazione e alla retribuzione dei caregiver.

Oggi, a distanza di pochi mesi, siamo entrati nel vivo del progetto. Finalmente la politica ha mostrato concretamente la vicinanza ai familiari che sostengono i propri cari gravemente disabili, sacrificando la loro vita, compresa quella lavorativa. La legge istituzionalizza la figura del caregiver familiare, riconoscendone percorsi di formazione professionale volti a non disperdere l’esperienza maturata al termine dell’attività di assistenza svolta e al reinserimento nel mondo del lavoro.