Vittoria – La consigliera Monia Cannata, di Fratelli d’Italia, ha presentato nell’ultima seduta del civico consesso una mozione – quale prima firmataria e sostenuta dai consiglieri FDI Alfredo Vinciguerra, Pippo Scuderi, Valeria Zorzi – per chiedere all’amministrazione comunale un intervento nella zona di ingresso della città ove si trova il McDonald’s e ove insistono altre attività commerciali.

“Ricordiamo tutti perfettamente – spiega Cannata – quando in campagna elettorale l’allora candidato a sindaco Aiello aveva prima opposto contrarietà all’apertura del McDonald’s e poi aveva parlato di interventi urgenti e radicali per la viabilità della zona. Da tre anni quel candidato è sindaco e non ha fatto nulla! Stiamo parlando di una zona di ingresso della città ove insiste, oltre la catena di fast food, anche un grande ipermercato e ove vi è un traffico veicolare importante composto anche dai mezzi pesanti che si recano verso il mercato ortofrutticolo”.

“Purtroppo diversi sono stati i sinistri stradali e il nostro dovere è fare di tutto per salvaguardare l’incolumità dei tanti ragazzi che frequentano la zona e di tutti gli utenti della strada. Non si può ancora attendere sperando nella “buona sorte”. Quindi abbiamo proposto il divieto di svolta a sinistra per chi proviene da via Cascino, anche mediante l’uso dei new jersey, e la svolta obbligatoria dei mezzi pesanti in via dell’Euro”.

Poi il gruppo di FDI spiega: “In consiglio abbiamo assistito all’inverosimile: prima la maggioranza, con i consiglieri e i consiglieri-assessori, ha dichiarato che il tema è importante e urgente, scaricando come al solito le responsabilità sul passato, e poi invece ha votato contro la nostra mozione.

Abbiamo anche appreso che sarebbero state studiate delle soluzioni: ben vengano! Ma ricordiamo a chi amministra che sono già nella fase finale della sindacatura. La sicurezza stradale viene prima di tutto e aspettiamo un sussulto da questa amministrazione per una questione che rientra nella normalità. La straordinarietà e la programmazione ovviamente non appartengono alla giunta Aiello”.