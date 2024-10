Ragusa – Il 23 ottobre si è svolto un incontro, organizzato dallo Sportello Suap presso la sala riunioni della sede dello Sviluppo Economico, per la presentazione della piattaforma “Impresa in un giorno”, alla quale il Comune di Ragusa ha aderito e che permette la gestione telematica dello Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it

“La piattaforma Impresa in un giorno – sottolinea l’assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari – migliorerà l’erogazione dei servizi alle imprese, semplificando la presentazione delle pratiche al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) ottimizzando i tempi di presentazione e lavorazione, garantendo efficacia, efficienza, trasparenza all’attività della Pubblica Amministrazione”.

“A breve – aggiunge la dottoressa Susanna Salerno, responsabile del SUAP – le pratiche dovranno essere presentate solo attraverso l’utilizzo della piattaforma e pertanto qualsiasi pratica di avvio, modifica, variazione o cessazione, inerente il settore delle attività economico-produttive (SCIA economica, es.: negozi, bar, ristoranti, acconciatori, estetisti, produttori agricoli, ecc.), per poter produrre effetti giuridici dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso “Impresa in un giorno” e pertanto non sarà più accettata alcuna pratica via PEC”.

Il portale “impresa in un giorno” funge da punto di riferimento operativo e informativo per il disbrigo di tutte le pratiche amministrative e burocratiche per l’avvio dell’attività.

“Si tratta – conclude l’assessore Giorgio Massari – di un passaggio amministrativo necessario e innovativo, per ogni ulteriore informazione e per accompagnare le imprese all’utilizzo del portale gli uffici del SUAP sono a disposizione dell’utenza”.

L’Amministrazione Comunale, a breve, comunicherà attraverso i diversi canali di informazione la data in cui sarà obbligatorio l’utilizzo esclusivo della piattaforma.