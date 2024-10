Modica – Sarà un sabato imperdibile quello che Modica si appresta a vivere. Per tutta la giornata del 26 ottobre, infatti, intrattenimento, musica, cultura e spettacoli si alterneranno nel centro storico per intrattenere grandi e piccini. Il tutto nato dalla collaborazione istituzionale tra l’Onorevole Ignazio Abbate, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Modica. Due sono i grandi eventi: la Notte Bianca Junior ed il quarto appuntamento con il Replay Music Festival.

In ordine cronologico sarà La Notte Bianca Junior ad aprire il cartellone di eventi. Già programmata per lo scorso fine settimana ma rimandata causa allerta meteo, questo sabato poterà nel centro storico di Modica intrattenimento, cultura, tradizioni e musica. Saranno quattro i poli di attrazione: il Polo Natura, il Polo Racconti, il Polo Arte e il Polo Sport. Nel primo, attraverso i giochi, le mostre ed i laboratori didattici, si cercherà di sensibilizzare il pubblico sui temi più delicati dell’ecologia.

Nel secondo, il Polo Racconti, spettacoli e laboratori aiuteranno a riscoprire favole e giochi di una volta capaci di appassionare ancora i giovani. Nel Polo Arte, spettacoli, giochi e laboratori porteranno i partecipanti a cimentarsi nella realizzazione di piccole opere d’arte che potranno portarsi via a casa. Infine nel Polo Sportivo spazio a tantissime discipline, dal calcio alla scherma, dal judo alla bicicletta fino all’arrampicata. Inizio attività alle ore 17.00 con la conclusione prevista alle ore 21.00.

Il tempo del sound check e Piazza Matteotti si trasformerà ancora una volta in un grande palco visto che ritorna il Replay Music Festival, il festival dedicato alle Cover Band. Per il quarto appuntamento, il terzo è stato rimandato causa maltempo, saliranno sul palco I Picciotti di Vasco, tribute band del grande rocker emiliano. Come per le altre band sarà possibile esprimere il proprio voto sul sito ufficiale della manifestazione.

Entrambi gli eventi sono stati voluti fortemente dall’Onorevole Ignazio Abbate, nell’ottica di una destagionalizzazione dell’offerta di intrattenimento per modicani e non: “Mi auguro che in tanti partecipino a questa giornata che offrirà divertimento per tutti, grandi e non. La Notte Bianca Junior è il frutto di una parte di contributo arrivato al Comune di Modica per il contrasto alle povertà educative. Insieme al Sindaco e all’Assessore, crediamo tantissimo nel valore educativo di queste manifestazioni. Chiaramente il resto del finanziamento verrà utilizzato per la creazione di una equipe che si occuperà di minori dai 6 ai 12 anni grazie alla creazione di vari presidi ubicati nel territorio. Si potranno organizzare dei patti educativi, individuare minori con svantaggio e trovare dei percorsi a loro dedicati. Inoltre verrà attenzionato tantissimo il fenomeno della dispersione scolastica. Per quanto riguarda invece lo spettacolo serale, I Picciotti di Vasco non hanno bisogno di presentazioni. I fan di Vasco Rossi sono tantissimi anche in provincia e sono sicuro che non mancheranno di cantare le canzoni del loro idolo in Piazza Matteotti. Sono estremamente soddisfatto per il riscontro di pubblico che questa prima edizione del Festival sta avendo”.