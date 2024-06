Comiso – Il triduo della festa di Sant’Antonio di Padova a Comiso sarà animato, sino a oggi, da monsignor Carlo Rocchetta, uno dei massimi esperti di pastorale familiare, già docente di teologia sacramentaria alla Pontificia Università Gregoriana e alla Pontificia Università Lateranense di Roma e alla Facoltà Teologica di Firenze. E’, inoltre, socio fondatore della Società italiana per la ricerca teologica (Sirt) e dell’Accademia internazionale di spiritualità matrimoniale (Intams) con sede a Bruxelles.

adv

Attualmente insegna allo Studio teologico di Assisi. Nel 2003 ha fondato a Perugia il centro familiare Casa della Tenerezza, che segue in particolare la formazione degli sposi, l’accompagnamento e la cura delle coppie in crisi e i loro figli, i coniugi soli e separati attraverso il carisma della Tenerezza come gioia di amare e sentirsi amati. Oggi mons. Rocchetta concluderà le celebrazioni del triduo con la celebrazione eucaristica in programma alle 19. Domani, invece, è la solennità del Sacro Cuore. Alle 8 la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio, alle 8,30 la santa messa e alle 20 la concelebrazione eucaristica cittadina presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. Quindi, sabato, alle 8 la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio, alle 8,30 la santa messa e alle 18 la recita del Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. In serata, alle 19, ci sarà la celebrazione eucaristica.

adv

I festeggiamenti proseguono domenica 9 giugno con il Rosario e la tredicina alle 8,30 a cui farà seguito, alle 9, la santa messa. Alle 10 ci sarà la sfilata del carretto siciliano per le vie del quartiere con la raccolta dei doni che saranno messi all’asta per la tradizionale cena in onore a Sant’Antonio. Alle 18 la recita del Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 19 la celebrazione eucaristica e alle 20 la benedizione dei doni della “Cena” di Sant’Antonio con inizio della vendita all’asta. Lunedì, alle 8 il Rosario e la tredicina, alle 8,30 la santa messa e l’inizio del quarant’ore. Alle 18 la recita del Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Conti e animata dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù. In queste giornate, inoltre, l’impresa ecologica Busso Sebastiano sta effettuando un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno alla parrocchia visto che la stessa è interessata dalle celebrazioni festive e si prevede, dunque, un numeroso afflusso di fedeli.