Il Veteran Car Club Ibleo si prepara a far rivivere le motociclette storiche con l’Asi Motoday 2024, in programma domenica a Ragusa, nella suggestiva cornice di piazza S. Giovanni.

L’Asi Motoday si propone di far risuonare i motori delle motociclette storiche provenienti da ogni angolo d’Italia, dando così il via alla nuova stagione di raduni. L’evento si terrà domenica 7 aprile 2024 con un formato “diffuso”: i club affiliati all’Asi di tutto il paese organizzeranno eventi indipendenti, scegliendo, per questa edizione, le basiliche e le cattedrali presenti sul proprio territorio. Tutte le attività saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e sui social dell’Automotoclub Storico Italiano.

Il Veteran Car Club Ibleo ha deciso di promuovere l’iniziativa a partire dalle 9 del mattino in piazza San Giovanni, di fronte alla omonima cattedrale. Il raduno proseguirà fino alle 12:30/13, offrendo agli appassionati l’opportunità di ammirare la bellezza delle moto storiche in un contesto unico, come quello del centro storico cittadino. Saranno esposte più di trenta moto storiche di prestigio, suscitando l’interesse di tutti gli appassionati. Il Vespa Club parteciperà all’evento in collaborazione.

“Il nostro entusiasmo per questa manifestazione è ancora una volta palpabile – sottolinea il presidente del Vcci, Antonino Provenzale – considerando il successo lusinghiero ottenuto nelle precedenti edizioni. Cerchiamo sempre di diffondere la passione per le due ruote d’epoca, portatrici di storia e di racconti unici.”