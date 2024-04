Il 6 aprile saranno inaugurati i lavori per la realizzazione della strada che porta alla Pagoda della Pace, grazie anche al contributo economico del Comune di Comiso. L’amministrazione Schembari esprime soddisfazione per questo importante passo avanti.

“L’intera amministrazione comunale è lieta di annunciare – afferma l’assessore Dante Di Trapani – che accogliamo con grande gioia la realizzazione della nuova stradella che, partendo da contrada Canicarao, giungerà fino alla Pagoda della Pace. Parteciperemo con entusiasmo all’inaugurazione prevista per il 6 aprile 2024 alle ore 11:30. Con la realizzazione di questa strada, si conclude una disputa iniziata lo scorso anno, che ha reso difficile l’accesso al luogo di culto per turisti e devoti. Inoltre, ha causato notevoli disagi al Monaco Buddista Gyosho Morishita, residente in loco dagli anni ’80 e insignito del titolo di cittadino onorario della nostra città nel dicembre 2018.”

“Siamo stati al fianco del comitato pro Pagoda fin dall’inizio di questa battaglia – prosegue l’assessore Di Trapani – e abbiamo garantito il nostro sostegno attraverso atti pubblici, come la delibera 375 del 12/2023, che ha previsto un contributo di € 5.000,00 erogato dal comune di Comiso per la costruzione di questa strada. Il nostro obiettivo non è solo quello di rendere nuovamente accessibile al pubblico questo luogo simbolo di fratellanza tra i popoli, conosciuto in tutto il mondo, ma anche di preservarne il valore storico e sociale.”