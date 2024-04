“Alle 13:30 di oggi è previsto l’attracco della nave ONG Mare Jonio nel porto di Pozzallo con 58 migranti a bordo”. Lo annuncia con una nota stampa il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. “L’operazione di salvataggio – afferma il sindaco di Pozzallo – è stata estremamente difficile e pericolosa, avvenendo a circa 90-100 miglia dalla costa libica, in acque internazionali. Una motovedetta libica ha sparato colpi d’arma da fuoco, causando panico e facendo cadere in acqua diversi migranti.

Alcune fonti riportano che c’erano più imbarcazioni coinvolte e che molti migranti sono stati caricati sulla motovedetta e riportati in Libia, mentre altri sono riusciti a gettarsi in acqua. Si tratta di un atto di violenza ingiustificato contro persone indifese e anche contro un’unità italiana. È urgente che il Governo Italiano – conclude il sindaco di Pozzallo – intervenga per proteggere i nostri connazionali coinvolti in operazioni umanitarie e per garantire la tutela degli esseri umani vulnerabili. Le Autorità Sanitarie sono state allertate per potenziare l’assistenza in banchina, con il supporto di una equipe di psicologi”. (Foto repertorio)