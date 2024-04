La scomparsa di Alice Culcasi, una giovane eccezionale di soli 23 anni, in un terribile incidente stradale nella notte, ha scatenato una valanga di emozioni sui social: rabbia, dolore, incredulità. “Come è possibile che tragedie simili si ripetano così spesso? Alberi, muri, pilastri… cosa sta succedendo? Perché continuiamo a perdere vite in questo modo?”. Queste sono solo alcune delle domande che si susseguono nei messaggi di cordoglio per la giovane sfortunata.

Alice è stata vittima dell’incidente, perdendo la vita sul colpo. I soccorsi, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvarla. I vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per estrarre il suo corpo dall’abitacolo dell’auto. Sembrava stesse tornando a casa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un muro e degli alberi lungo la centralissima via Virgilio a Trapani.

L’incidente è avvenuto alle 5:30 del mattino, in un tratto di strada tra via Sebastiano Amodeo Tito Marrone e via Gian Salvatore Cassisa. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi, mentre la vittima abitava proprio dietro il luogo dell’incidente. Sembra che stesse per raggiungere la sua abitazione, ma a pochi metri dall’incrocio ha perso il controllo dell’auto che procedeva dalla via del passaggio a livello verso la via Virgilio. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, e si ipotizza un malore o un colpo di sonno.