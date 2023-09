E’ stata approvata oggi in Commissione Affari Istituzionali presieduta dall’Onorevole Ignazio Abbate, la tanto attesa riforma degli Enti Locali. In particolare i punti più significativi riguardano la riforma della normativa sui revisori negli enti locali con l’istituzione di un albo regionale; l’approvazione dell’istituto del consigliere comunale supplente; l’approvazione degli tagliando antifrode nelle schede di votazione; la modifica dell’istituto della mozione di sfiducia nei consigli comunali; la modifica della normativa in materia di permessi e licenze degli amministratori comunali; la previsione di un’indennità di funzione per il vice presidente del consiglio comunale; la previsione della rappresentanza di genere nelle giunte comunali e modifica della percentuale delle liste; le modifiche in tema di variazione di bilancio nei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio.

“Ringrazio tutti i colleghi – commenta il Presidente Ignazio Abbate – sia di maggioranza che di opposizione per la collaborazione mostrata. Un ringraziamento particolare va anche ai rappresentanti dell’Anci e degli ordini professionali che sono stati uditi in Commissione nelle scorse settimane per tutte le proposte che ci hanno fatto giungere, dalle quali è nata questa riforma che definisco epocale. Siamo convinti di aver prodotto una riforma che tiene conto di tutte le esigenze senza perdere di vista le rivendicazioni di ogni singolo portatore di interesse”.