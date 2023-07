In concomitanza con il grande caldo di questi giorni entra nel vivo la stagione delle vacanze. Secondo l’osservatorio Italambiente sono almeno 12 milioni gli italiani che passeranno un breve periodo di vacanza con i loro quattro zampe al mare. E come ogni anno torna l’incubo delle multe in quelle spiagge dove spesso solo teoricamente è proibito portare con se il proprio cane.

E anche quest’anno a partire da sabato 15 luglio e fino al 20 agosto torna il telefono amico dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA dove ci si potrà rivolgere sia via telefono che via watts app per avere una consulenza gratuita in caso di contravvenzione o altri problemi riscontrati per la presenza del proprio cane in spiaggia. (Non si danno informazioni sulle spiagge dove sono ammessi i cani) Basta fare il 34792699 tutti i giorni dalle 10 alle 14 per avere le informazioni e la consulenza gratuita su come risolvere il proprio problema.