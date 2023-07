La spiaggia accanto al Porto Turistico di Marina di Ragusa diventa capitale nazionale del beach rugby. E ciò è possibile grazie alla volontà della Federazione Italiana Rugby che, prima della finalissima in programma in Puglia, ha scelto Marina di Ragusa quale tappa nazionale conclusiva del circuito che vede Vittoria Assicurazioni quale main sponsor dell’evento. La manifestazione è in programma dal 21 al 23 Luglio prossimi.

“C’è grande attesa – sottolinea il presidente del Ragusa Rugby Union, Erman Dinatale – per assistere al meglio del beach rugby siciliano e nazionale che sarà in campo, a Marina, per giocarsi le ultime possibilità di accesso alla finalissima. Siamo orgogliosi che la Fir abbia scelto noi, è il segno del grande lavoro, organizzativo e tecnico, svolto in quest’ultimo anno”. Proprio Vittoria Assicurazioni, a partire da venerdì pomeriggio, allestirà un grande “Village” accessibile a tutti, appassionati, curiosi, semplici amanti dello sport. “Sarà davvero una grande festa del divertimento – sottolinea Paolo Sartorio, vicepresidente del Ragusa Rugby – aperta a quanti vorranno apprendere i primi rudimenti del nostro sport o, più semplicemente, a chi vuole passare un pò di tempo in totale relax, in spiaggia”.

Molto importante, quale messaggio sociale scelto da Vittoria Assicurazioni per il tour legato all’aspetto sportivo, il Vittoria For Women Tour, realizzato in collaborazione con Specchio d’Italia, per la prevenzione al servizio delle donne. Previste, nel corso della tre giorni, visite senologiche gratuite per la prevenzione al tumore al seno. “La prevenzione è fondamentale – dichiara Luca Tavernese, responsabile comunicazione Ragusa Rugby – e il messaggio sociale che accompagna l’importante evento sportivo è un modo per legare i nostri valori centrali in campo, ad importanti iniziative al servizio della salute di tutti”. La giornata di sabato 22 Luglio, sarà quella dedicata ai più giovani. Tornei, giochi da spiaggia, rugby tag, caratterizzeranno una giornata all’insegna del divertimento e dello svago, aperta a tutti, appassionati e semplici curiosi.

adv

“I ragazzi – dichiara ancora Dinatale – sono il nostro passato, presente e futuro. Quindi, un evento importante come questo, non poteva non prevedere un grande momento per loro, in campo e fuori. Occasione, anche questa, viste le presenze attese, per vedere i nostri migliori talenti siciliani e perchè no, nazionali del nostro sport. Un tasso tecnico elevato e degno di una manifestazione di altissimo livello, quale quella del 21-23 luglio”. Previsto anche uno spazio per gli Old, che si confronteranno in un torneo a loro dedicato, “perchè la storia del nostro sport deve essere una roccia – fa presente Sartorio – sulla quale basare le prospettive future della nostra società”. Infine, Domenica 23 Luglio, la giornata di beach rugby con le squadre impegnate, tra cui, ovviamente, una rappresentativa femminile e maschile del Ragusa Rugby.

adv

“Sarà l’occasione – chiosa Tavernese – per confrontarci con realtà importanti, seppur in un terreno che non ci è magari così consono, ma su cui, come nella tappa di Catania di pochi giorni fa, abbiamo saputo fare la nostra parte con la vittoria di tappa della rappresentativa femminile e il secondo posto di quella maschile”. E. nel pomeriggio, al Calamanca, al termine delle competizioni, la festa conclusiva aperta a tutti per vivere, all’insegna del divertimento, una manifestazione che va ben oltre il semplice lato sportivo, con al centro il “Terzo Tempo” che, da sempre, caratterizza, oltre ogni altro aspetto tecnico o agonistico, l’attività, in campo e fuori, del Ragusa Rugby, all’insegna della condivisione, del rispetto e del sostegno reciproco. Nelle foto: le rappresentative del Ragusa Rugby in occasione dell’ultima tappa di Catania.