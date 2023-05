“Del Consigliere comunale Fabio Fianchino, in verità, ci eravamo da tempo dimenticati. Frequentatore poco assiduo dell’Aula consiliare di Palazzo di città, esponente totalmente alieno al dibattito politico e culturale (sic!) della città, rispunta, a poche settimane dal voto, con un farneticante intervento social in cui vaneggia di “disastri amministrativi”, “defenestrazioni di assessori”, “fallimento di un’intera classe dirigente” e via delirando”. E’ quanto si legge nella nota a firma di Giancarlo Scrofani, coordinatore del Circolo di Fratelli d’Italia di Comiso, diramata oggi. “Certo, si comprende come mai il Partito Democratico, a Comiso, – scrive Giancarlo Scrofani – città in cui vanta una lunga tradizione, non sia più nemmeno in grado di presentare una lista completa, assemblandone una monca in tutta fretta e tra mille difficoltà.

Cinque anni di assenza politica e l’azzeramento di un’intera classe dirigente pesano non poco. Ma soprattutto: non saranno questi goffi tentativi a restituire credibilità politica a chi l’ha persa da tempo. L’amministrazione Schembari ha sempre condiviso ogni scelta compiuta dai suoi esponenti e non ha mai scaricato né estromesso nessuno, men che mai gli assessori a cui Fianchino, con puerile retorica, fa riferimento, ossia l’avv. Manuela Pepi, punta di diamante della lista di Fratelli d’Italia e sicura protagonista nella prossima consiliatura e l’ing. Biagio Vittoria che, per scelte di natura personale, non ha preso parte in prima persona alla competizione elettorale. A entrambi va il nostro plauso.

Le uniche défaillance registratesi in questi cinque anni – conclude Scrofani – sono quelle di un’opposizione inesistente (e di questa inesistenza Fianchino è grande parte), mai in sintonia con la città, totalmente disinteressata al-la vita amministrativa. Coraggio: tra poche settimane la compagine di maggioranza raccoglierà i frutti di cinque anni di impegno e di serio lavoro e ogni insulso tentativo da parte di un patetico personaggio in cerca di disperata, improbabile visibilità sarà spazzato via per sempre”.