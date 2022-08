Uscire da un gruppo WhatsApp in incognito, scegliere chi può vedere quando si è online e anche il blocco degli screenshot. Sono alcune delle nuove funzioni di WhatsApp annunciate dal founder e CEO di Meta Mark Zuckerberg. “Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su WhatsApp: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta. Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona” ha scritto Zuckerberg in un post su Facebook.

WhatsApp: come uscire silenziosamente dai gruppi

“Ci piacciono le chat di gruppo – entra nel dettaglio la società di Menlo Park – ma in alcuni casi non vorremmo farne parte per sempre. Adesso sarà possibile uscire da un gruppo in forma privata, senza che questo sia reso noto a tutti. Invece di notificare all’intero gruppo l’uscita di una persona, limiteremo la notifica ai soli amministratori. Questa funzionalità è disponibile a partire da oggi”.



Scegliere chi può vedere quando si è online

Vedere quando gli amici o i familiari sono online “ci aiuta a rimanere in contatto, ma tutti abbiamo avuto momenti in cui volevamo controllare WhatsApp senza far sapere di essere connessi. Per le volte in cui si desidera mantenere privata la propria presenza online, stiamo introducendo la possibilità di selezionare chi può o non può vedere quando si è online. Questa funzione sarà disponibile per tutti gli utenti a partire da questo mese”.

WhatsApp: blocco degli screenshot per i messaggi visualizzabili una sola volta

I messaggi visualizzabili una sola volta sono già un modo “estremamente popolare per condividere foto o contenuti multimediali che non devono essere conservati. Stiamo abilitando il blocco degli screenshot per i messaggi visualizzabili una sola volta in modo da garantire un ulteriore livello di protezione. Questa funzionalità è in fase di test e ci auguriamo di poterla rendere presto disponibile.



“Crediamo – fa sapere la compagnia – che la messaggistica e le chiamate debbano essere sempre private e sicure come lo sono le conversazioni che avvengono di persona, senza nessuno nei dintorni. WhatsApp protegge le chiamate e i messaggi privati degli utenti di default con una crittografia end-to-end, in modo che nessuno, a parte il destinatario, possa sentirli o vederli. Ma questa è solo una parte importante di come proteggiamo la vostra privacy. Nel corso degli anni abbiamo aggiunto nuovi livelli di protezione della privacy per offrirti modi diversi per proteggere i vostri messaggi, come ad esempio i messaggi che si autodistruggono, i backup crittografati end-to-end quando volete salvare la cronologia delle chat, la verifica in due passaggi per una maggiore sicurezza e la possibilità di bloccare e segnalare le chat indesiderate”.