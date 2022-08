Ragusa – “E’ l’allenatore che risponde alle nostre esigenze”. Così la KeyJey Pallamano Ragusa presenta il nuovo tecnico. Si tratta di Adam Klimeck, di origini polacche, docente di educazione fisica e tecnico di pallamano, che ha calcato i migliori palcoscenici di handball a livello italiano. Basti pensare che, ad esempio, nel 2018 è stato secondo allenatore del Bolzano, la forza maggiore in quel periodo nel campionato di A1. Inoltre, è stato guida di varie squadre italiane nel girone Nord della Serie A2 che, solitamente, è più completo e più duro rispetto agli altri gironi. Inoltre, ha allenato anche varie squadre femminili della massima serie.

Lo scorso anno, è stato il trainer dell’Eppan Handball Lowen in A1 maschile. Quest’anno, invece, ha deciso di sposare il progetto della società ragusana. “Diciamo – affermano dalla società iblea – che si tratta di un tecnico che risponde nella maniera più adeguata a quello che era il nostro profilo. Le sue caratteristiche, la sua filosofia, dovrebbero essere coerenti con il progetto che abbiamo approntato, insomma con le nostre idee. Speriamo di avere fatto la scelta giusta ma ci siamo reciprocamente convinti dopo esserci confrontati in profondità. E, insomma, la chiave di lettura del prossimo campionato sembra essere per entrambi la stessa. E’, in sintesi, il tecnico che, per le doti e per la qualità, risponde al meglio alle nostre esigenze. Diciamo che c’è grande entusiasmo e che il suo arrivo è destinato a portare una ventata di novità. Speriamo che questa ventata possa essere canalizzata in maniera positiva e che si punti senza mezzi termini a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati nel prossimo campionato di Serie A2. Siamo determinati a fare bene. E stiamo appunto lavorando per questo. A cominciare dall’arrivo del nuovo allenatore”.