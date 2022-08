Palermo – “Caterina Chinnici si ritirerà domani perchè oggi sarà ufficializzata la spaccatura tra Pd e M5s, la Chinnici è entrata in crisi perchè non è fatta per queste cose, una brava persona che non è abituata a questi giochi.

Il segretario regionale della Lega Nino Minardo sarà il candidato del Centrodestra: è riuscito ad acquistare le posizioni che mancavano. L’asse che è prevalso è stato quello di Raffaele Lombardo. La partita la vinco io. Sotto il profilo tecnico non c’è dubbio che la ricandidatura di Musumeci sarebbe stata quella più forte.

Minardo chi è? Non ha mai amministrato neanche un condominio. Ma questo sarà tema di campagna elettorale”. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione siciliana, Cateno De Luca, ex sindaco di Messina che al San Paolo palace di Palermo sta presentando le liste. “Stiamo iniziando a presentare le nostre liste – ha aggiunto – Stamane presentiamo i candidati alla Camera e Senato per la Sicilia occidentale e nel pomeriggio presenteremo i candidati per la Sicilia orientale. Nei prossimi giorni presenteremo quelli per le regionali”.