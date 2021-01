Politica

Buche profonde, strade pericolose a Vittoria Buche profonde, strade pericolose a Vittoria

Buche profonde, strade pericolose a Vittoria. La denuncia del consigliere comunale Giuseppe Nicastro

Vittoria - Il video del segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, sulla profondità delle buche esistenti nella rete viaria comunale, spopola sui social: “Spero che almeno serva a risolvere la situazione”. “Voglio vivere così…”. E’ il titolo della canzone portata al successo tempo fa da Claudio Villa e che funge da colonna sonora al video realizzato dal segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che sta spopolando sui social in questi ultimi giorni. Un video che esordisce con Nicastro che, a bordo della propria auto, finisce volutamente su una delle tante buche che punteggiano l’asfalto cittadino e che, ripreso in primo piano, si chiede: “Ma veramente dobbiamo vivere così?”. “Ho realizzato questo video di tre minuti – spiega l’esponente del Partito Democratico – perché voglio sensibilizzare ancora una volta il Comune, la Commissione straordinaria e gli uffici competenti a intervenire su quella che è una criticità che non può passare sotto silenzio.Mi sono anche dotato di un metro per fare vedere quanto misura la profondità di ciascuna delle buche che abbiamo mappato: sono variabili da 15 a 20 centimetri. Dove si trovano? Quelle più “pesanti” in via Ruggero Settimo in prossimità di via Curtatone, nel vico Carlo Pisacane, in via Firenze angolo via Magenta, in via Mentana angolo via Senia e, ancora, in via Marzabotto angolo via Brescia e in via Marzabotto angolo via Milano dove c’è un tombino che ha ceduto e si è formato un avvallamento. E queste sono soltanto alcune. Poi ce ne sono molte altre. Insomma, l’intera Vittoria è piena di buche. Si deve trovare una soluzione. E’ necessario ripararle perché rappresentano un pericolo serio per chi è in scooter, in moto ma sono anche fonte di danneggiamento per le autovetture. Una richiesta che avanziamo non certo per la nostra vanagloria quanto perché c’è bisogno di quieto vivere.E anche una rete viaria cittadina all’altezza della situazione ci può aiutare in questa direzione”. Il video può essere visionato sulla pagina Fb "Giuseppe Nicastro" del segretario cittadino del Pd.