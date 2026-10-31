Si è spenta nella notte, nella sua abitazione di Montespertoli, Nonna Silvi, 85 anni, la cuoca influencer che negli ultimi anni era diventata uno dei volti più amati dei social grazie alle sue ricette e alla sua spontaneità davanti alla telecamera. Con milioni di visualizzazioni raccolte tra TikTok e le altre piattaforme, Silvana Bini aveva trasformato una passione coltivata per tutta la vita in un fenomeno capace di superare i confini italiani.

Nata il 26 marzo 1941, Silvana Bini proveniva da una famiglia toscana numerosa. Figlia di un tipografo e di una tappezziera, aveva scoperto fin da giovane il proprio talento in cucina, una passione che l’avrebbe accompagnata per decenni fino a diventare il tratto distintivo della sua popolarità online.

La svolta arrivò nell’ottobre del 2022, quando un video pubblicato dal nipote iniziò a circolare sui social. Da quel momento nacque il personaggio di Nonna Silvi, capace di conquistare il pubblico raccontando la cucina tradizionale italiana con semplicità e autenticità. I suoi contenuti ottennero rapidamente milioni di visualizzazioni, trasformandola in una delle creator over 80 più seguite del panorama italiano.

Prima del successo digitale, Silvana lavorava ogni giorno accanto alla famiglia nel Forno Martini di Castelfiorentino, aperto dal figlio Marco nel 2006. Tra dolci, pane e preparazioni della tradizione, continuava a cucinare come aveva sempre fatto, molto prima che il web la trasformasse in un fenomeno mediatico.

Il percorso di Nonna Silvi è stato accompagnato anche da numerosi riconoscimenti. Nel 2023 pubblicò il libro “Le ricette di una vita”, ricevette l’Italian Excellence Award e venne indicata da TasteAtlas come Food Hero. Nel febbraio 2024 nacque inoltre la società Nonna Silvi S.r.l. Società Benefit, mentre pochi mesi dopo fu invitata a Doha per cucinare per la famiglia reale del Qatar, preparando specialità della tradizione italiana.

Il successo proseguì anche all’estero, con la pubblicazione di un volume dedicato al pubblico tedesco e una crescente notorietà internazionale. Nel 2025 conquistò il titolo di Creator dell’Anno ai TikTok Awards e successivamente partecipò come giudice televisiva a Celebrity Chef accanto ad Alessandro Borghese.

Tra gli ultimi traguardi della sua carriera, il premio ricevuto il 15 ottobre 2026 ai Top Creators Awards di Forbes Italia nella categoria Food. Un riconoscimento arrivato poche settimane prima della sua scomparsa e che rappresenta uno degli ultimi capitoli di una storia iniziata davanti ai fornelli di casa e diventata un caso di successo internazionale.

I funerali saranno celebrati lunedì 2 novembre nella chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli, dove familiari, amici e tanti sostenitori potranno darle l’ultimo saluto.