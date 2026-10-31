Un uomo di 39 anni, originario della Costa d’Avorio, è stato arrestato a Comiso. Dovrà scontare 6 anni e 5 mesi di reclusione dopo la condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna.

A rintracciarlo sono stati i militari della Stazione Carabinieri di Comiso, che gli hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

I fatti risalgono al periodo tra il 2022 e il 2024. In quegli anni l’uomo ha vessato psicologicamente e fisicamente la compagna. La picchiava e la costringeva ad avere rapporti sessuali.

Dopo le ripetute violenze, la ragazza ha deciso di denunciare i fatti alla Stazione Carabinieri di Vittoria. Dopo le prime indagini dell’Arma, il 39enne era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla compagna, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Al termine delle procedure di identificazione e della notifica del provvedimento, i carabinieri di Comiso lo hanno accompagnato nella Casa Circondariale di Ragusa. Lì resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per scontare la pena.