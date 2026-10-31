Chiaramonte Gulfi è in lutto per la prematura scomparsa di Melania Cugnata, venuta a mancare all’età di 46 anni a causa di una grave malattia. Una notizia che ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, dove Melania era conosciuta e stimata. Lavorava presso uno studio dentistico e viveva nella parte storica del paese, nella zona compresa tra i quartieri San Vito e Ferriero.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna bella, determinata e dal carattere forte, capace di lasciare un segno nelle persone incontrate durante il suo percorso di vita.

Da tempo combatteva contro la malattia, affrontando anche diversi ricoveri ospedalieri. Una battaglia difficile, vissuta senza perdere il sorriso, che continuava a essere una delle caratteristiche più ricordate da chi le era vicino.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla.

L’ultimo saluto domani

I funerali di Melania Cugnata si svolgeranno domani, 1° novembre, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria di Gesù, dei Frati Minori, a Chiaramonte Gulfi.

La comunità si prepara a darle l’ultimo saluto, stringendosi attorno ai suoi cari in questo momento di profondo dolore.