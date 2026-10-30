Aria più fredda in arrivo dai Balcani porterà temporali e un calo delle temperature in Sicilia a partire da sabato 31 ottobre. Il peggioramento sarà più deciso nel fine settimana e soprattutto lunedì 2 novembre.

Sabato la mattinata sarà parzialmente nuvolosa o nuvolosa, con qualche fenomeno possibile sui versanti ionici. Dal pomeriggio le nubi aumenteranno e potranno portare maltempo in Sicilia con piogge e temporali soprattutto nei settori interni centro-orientali e lungo la fascia ionica.

Nel resto della regione il cielo resterà variabile, con qualche pioggia sparsa che potrebbe raggiungere anche le zone settentrionali. In serata le precipitazioni insisteranno sui settori ionici, mentre altrove resteranno nubi sparse.

Le temperature saranno in diminuzione. I venti soffieranno deboli o moderati da nord e nord-est, con un rinforzo previsto nella notte di domenica.

Il mare sarà in generale poco mosso o mosso, con il moto ondoso in aumento in serata sullo Ionio e sul Tirreno.