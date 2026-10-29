Un corso base per imparare a leggere i geroglifici egizi, pensato per chi parte da zero: lo presenta l’associazione Nuova Acropoli Ragusa con un incontro venerdì 30 ottobre alle 18:30 nella sede di via Giosuè Carducci 66, a Ragusa. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.

Le lezioni saranno tenute da Fausto Lionti. Il percorso è rivolto a studenti, appassionati di storia, di archeologia e di cultura egizia e a chiunque voglia avvicinarsi a questa scrittura: non servono conoscenze di partenza. L’associazione presenta il geroglifico come un sistema linguistico logico e strutturato, non come una serie di semplici illustrazioni.

Il corso darà le nozioni di base per cominciare a decifrare quattro tipi di testi: le iscrizioni monumentali su templi, monumenti e sarcofagi; i cartigli che contengono i nomi dei faraoni; le formule funerarie, le offerte e le dediche incise sulle stele; i messaggi e i dialoghi attribuiti alle divinità.

Per partecipare all’incontro di venerdì è consigliata la prenotazione. Si può scrivere a ragusa@nuovaacropoli.it, chiamare il numero 351 883 1515 oppure chiedere informazioni direttamente nella sede di via Carducci.

Il corso sui geroglifici era stato annunciato a settembre insieme agli altri appuntamenti della stagione dell’associazione, come avevamo raccontato nell’articolo sulla ripresa delle attività di Nuova Acropoli a Ragusa.