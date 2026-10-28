Nella prestigiosa cornice del Royal Palace Hotel di Messina, il Kiwanis ha vissuto due giornate di straordinaria importanza per il futuro del proprio movimento giovanile, culminate nella costituzione del Distretto H45 Key Club Italia–San Marino, il primo Distretto Key Club al di fuori degli Stati Uniti.

Un risultato storico che apre nuove prospettive per la crescita dei giovani soci, chiamati a diventare protagonisti attivi della vita associativa e a tradurre i valori del servizio, della solidarietà e dell’amicizia in iniziative concrete a beneficio delle comunità.

Tra i numerosi Key Club presenti non poteva mancare il Key Club Modica, il primo ad essere aperto in Italia, rappresentato per l’occasione dal Prof. Samuel Macaluso, Past President del Club e oggi socio del Kiwanis Club Modica.

La partecipazione del Key Club Modica ha rappresentato un’importante testimonianza del legame tra l’esperienza maturata negli anni e le nuove prospettive aperte dalla nascita del Distretto H45. Una presenza che assume particolare significato in un momento in cui il movimento giovanile è chiamato a consolidare la propria organizzazione e a costruire nuove opportunità di crescita.

Forte della propria esperienza nel Key Club, Macaluso ha avuto modo di confrontarsi con numerosi giovani soci, condividendo il proprio percorso e mettendosi a disposizione della neoeletta Governatrice Ilaria Smedile e dell’intero gruppo dirigente del nuovo Distretto. La sua disponibilità si traduce nella volontà di offrire supporto, collaborazione e momenti di confronto per accompagnare la nuova squadra operativa nelle prime fasi del mandato.

Un contributo che valorizza il ruolo del Key Club Modica non soltanto come realtà presente alla manifestazione, ma anche come punto di riferimento per la trasmissione di esperienze e competenze alle nuove generazioni. La crescita del movimento passa, infatti, dalla capacità di creare legami tra chi ha già maturato un percorso associativo e chi oggi si prepara ad assumere nuove responsabilità.

La Convention di Messina è stata anche l’occasione per annunciare la riconferma del Prof. Samuel Macaluso quale componente del VLT – Visionary Leadership Team del Kiwanis Europe, incarico che conferma il suo coinvolgimento nei percorsi di sviluppo e valorizzazione della leadership kiwaniana a livello europeo.

Le due giornate sono state caratterizzate da momenti di confronto, formazione e condivisione. Attraverso quiz, attività di gruppo ed esercitazioni collaborative, i giovani presenti hanno potuto sviluppare idee, elaborare proposte e rafforzare le proprie capacità di leadership, consolidando quello spirito kiwaniano che unisce le diverse realtà del movimento.

Il momento centrale della Convention è stato rappresentato dalle elezioni dei nuovi vertici distrettuali. Ilaria Smedile, del Key Club Messina, è stata eletta Governatore, mentre Salvatore Sposato, del Key Club Acri, è stato eletto Governatore eletto.

Si è inoltre proceduto all’elezione del Tesoriere e alla nomina dei componenti dei diversi comitati, chiamati a costituire la squadra operativa del neoistituito Distretto.

A suggellare ufficialmente questo importante passaggio è stata la consegna della Charter da parte della Presidente Internazionale Hope Markes al neo Governatore, un momento dal forte valore simbolico che ha sancito l’avvio di una nuova fase per il Key Club in Italia e a San Marino.

Numerose le autorità kiwaniane presenti, a testimonianza dell’importanza attribuita al progetto: il Governatore del Kiwanis Distretto Italia–San Marino, Dott. Nunzio Spampinato; il Governatore eletto, Dott. Francesco Cardile; il Vicegovernatore, Dott. Carlo Assenza; il Past President del Kiwanis Europe, Dott. Elio Garozzo; la Trustee Internazionale, Avv. Maura Magni; e i Past Governatori Ing. Basilio Valente e Dott. Salvatore Chianello.

Nel corso della manifestazione, Macaluso ha inoltre anticipato un nuovo progetto associativo: la costituzione del Kiwanis Club Roma Capitale, nel quale sarà impegnato come Presidente fondatore. Un’iniziativa ambiziosa, volta ad ampliare la presenza del Kiwanis sul territorio nazionale e a promuovere nuove opportunità di servizio, solidarietà e partecipazione nella Capitale.

Il progetto potrà contare sulla collaborazione di alcuni dei partecipanti alla Convention e, in particolare, sul contributo dell’Avv. Pietro Luccisano.

Lo sguardo è già rivolto alla dimensione internazionale. Macaluso prenderà parte alla prossima Convention Internazionale del Kiwanis, in programma a Washington D.C., dove è previsto anche un incontro con Michelle Study-Campbell, Executive Director di Kiwanis Youth Programs.

Sarà un’ulteriore occasione di confronto sui programmi dedicati ai giovani, sulle prospettive di sviluppo del Key Club e sulle opportunità di rafforzare il ruolo delle nuove generazioni all’interno del movimento internazionale.

Per il Kiwanis Club Modica, la partecipazione a questo appuntamento rappresenta un motivo di orgoglio e un’occasione per rinnovare la propria vicinanza al movimento giovanile, sostenendo i giovani nel loro percorso di formazione e accompagnandoli nello sviluppo delle capacità necessarie a diventare protagonisti del cambiamento.

Da Messina parte una nuova stagione per il Key Club: una stagione nella quale i giovani non sono soltanto il futuro del Kiwanis, ma una parte essenziale del suo presente.