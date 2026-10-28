Un uomo di 65 anni è morto ieri all’interno di un’azienda avicola nella zona di Mauto, a Modica. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da una folgorazione.

Il 65enne era residente in contrada San Martino a San Giacomo, frazione rurale di Ragusa. Le circostanze in cui si sarebbe verificato l’incidente sono ancora da chiarire.

Dopo l’allarme sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato di Modica della Polizia di Stato. Per l’uomo, a quanto risulta, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire con certezza le cause della morte.