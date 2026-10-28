Le pensioni di novembre saranno in pagamento da lunedì 2 novembre in tutti i 34 uffici postali della provincia di Ragusa. Lo ha annunciato Poste Italiane, che dalla stessa data renderà disponibili le somme anche a chi ha scelto l’accredito su conto, libretto o carta.

L’accredito riguarda i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che lo hanno richiesto. Chi possiede una Carta di Debito associata a un conto o a un libretto, oppure una Postepay Evolution, potrà prelevare il contante dai 34 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Chi ritira la pensione allo sportello deve presentare un documento di identità in corso di validità. In alternativa, il pensionato può delegare una terza persona a riscuotere al posto suo.

I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti hanno inoltre a disposizione, gratuitamente, una polizza assicurativa contro il furto. Prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno se il furto del contante avviene nelle due ore successive al prelievo, effettuato in un ufficio postale o a un ATM Postamat.

Poste Italiane consiglia ai pensionati di presentarsi, quando possibile, nella tarda mattinata o nel pomeriggio e di preferire i giorni successivi ai primi del mese, per evitare attese più lunghe della media. Per chi non ha urgenza, quindi, le prime ore di lunedì 2 novembre sono il momento meno indicato per mettersi in fila.

Per ulteriori informazioni Poste Italiane rimanda al sito poste.it e al numero 06 45263322.