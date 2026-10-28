Aveva con sé circa 53,8 grammi di cocaina e 620 euro in contanti: un 22enne ragusano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Ragusa con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato durante i servizi ordinari di controllo del territorio. Per gli agenti, alla vista della volante il ragazzo avrebbe mostrato un nervosismo insolito, che li ha spinti a fermarlo e a sottoporlo a perquisizione personale.

Addosso al giovane i poliziotti hanno trovato la cocaina e 620 euro in banconote di vario taglio. Per gli investigatori il denaro sarebbe il probabile provento dell’attività di spaccio.

Gli agenti della Sezione Volanti e gli investigatori della Squadra Mobile hanno poi esteso la perquisizione all’abitazione del 22enne. In casa sono stati trovati altri 41 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per porzionare e confezionare le dosi.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti vale la presunzione di innocenza: la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.