Circa 70 persone identificate, 20 auto controllate e sanzioni per complessivi 1.000 euro: è il bilancio del servizio di controllo ad alto impatto che i carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno svolto in serata nel centro della città.

Il servizio, disposto dalla Compagnia di Vittoria con un ampio impiego di militari del Comando provinciale di Ragusa, si è concentrato soprattutto sulla circolazione stradale tra Piazza del Popolo, via Cavour, i portici di via Milano e Piazza Senia.

Tra le infrazioni al codice della strada contestate ci sono il mancato uso del casco alla guida di monopattini elettrici, la mancanza di copertura assicurativa e l’uso del cellulare al volante, che ha comportato la sospensione della patente.

I militari hanno svolto controlli approfonditi anche sui clienti di una sala giochi in via Roma e di due esercizi pubblici in Piazza Senia.

Durante il servizio un 25enne è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti amministrativi previsti in questi casi.