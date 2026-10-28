La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate sarà celebrata a Ragusa mercoledì 4 novembre alle 11 con la tradizionale cerimonia in piazza San Giovanni. La manifestazione si svolgerà in concomitanza con la cerimonia nazionale di Roma, presieduta dal presidente della Repubblica.

Alla cerimonia parteciperanno anche gli studenti dell’Istituto comprensivo «Palazzello Vann’Antò» di Ragusa. La loro presenza ha due scopi: commemorare i caduti per l’Italia e coinvolgere le nuove generazioni nella ricorrenza, legata all’Unità Nazionale e al servizio delle Forze Armate.

La ricorrenza si potrà seguire anche nelle strade del centro. Dal 30 ottobre e fino al 5 novembre alcune vetrine del centro storico esporranno uniformi, cimeli, medaglie e documenti dedicati al tema. L’allestimento è realizzato in collaborazione con il Comune di Ragusa.

Il materiale esposto appartiene a sette realtà diverse: Forze Armate, Forze di polizia, Polizia Penitenziaria, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia locale e Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana.

La partecipazione alla cerimonia di mercoledì mattina è aperta: l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.