L’aeroporto di Comiso ha da martedì 27 ottobre un collegamento diretto con la Lombardia. Wizz Air ha inaugurato il primo volo tra Comiso e Milano Malpensa, una rotta che collega il Sud-Est siciliano con il principale scalo del Nord Italia.

La rotta è operata tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. I biglietti si acquistano sul sito wizzair.com e sull’app della compagnia, con tariffe a partire da 19,99 euro. Wizz Air, seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, ha inaugurato il collegamento insieme a SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

Il nuovo volo arriva in un anno di crescita per lo scalo ibleo. Dall’inizio del 2026 la compagnia ha operato quasi 200 voli da e per Comiso, il 160% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nell’intero anno Wizz Air mette a disposizione oltre 40mila posti su Comiso, con una capacità cresciuta di più del 197%. Le rotte in vendita dallo scalo sono due: Milano Malpensa e Tirana, in Albania.

Secondo la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, la rotta è stata attivata «grazie ai fondi ed al lavoro degli uffici del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa». La sindaca ha aggiunto: «Una connessione stabile con uno dei principali poli economici e aeroportuali del Paese significa rendere il nostro territorio più accessibile, favorire l’arrivo di visitatori e creare nuove opportunità per le attività economiche locali».

Per la compagnia ha parlato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air: «Come seconda compagnia aerea in Italia, consideriamo i voli domestici una componente sempre più importante della nostra crescita: collegare la Sicilia al resto del Paese significa rispondere a esigenze quotidiane di mobilità e sostenere il turismo e le opportunità economiche locali».

La presidente di SAC Anna Quattrone e l’amministratore delegato Nico Torrisi hanno definito il collegamento «un risultato significativo» per lo sviluppo dello scalo ibleo. «Catania e Comiso sono due scali complementari, che Sac lavora a integrare sempre più in un’unica strategia aeroportuale», hanno dichiarato.

Lo stesso giorno è partito anche il nuovo collegamento Catania-Porto, operato il martedì e il sabato. Da Catania Wizz Air ha in vendita 23 rotte verso 13 Paesi. A dicembre arriverà il quarto Airbus A321neo basato nello scalo etneo: con il nuovo aereo partiranno i voli per Valencia dal 14 dicembre e per Alicante dal 15 dicembre.