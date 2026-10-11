Il benessere organizzativo e la sicurezza psicologica nei luoghi di lavoro saranno al centro della presentazione del libro «L’Aliena in Azienda» di Alessia Russo, in programma lunedì 12 ottobre alla Cna territoriale di Ragusa.

L’incontro si terrà dalle 15:30 alle 18:30 nella sala conferenze di via Psaumida 38. A coordinare il pomeriggio sarà il giornalista Giorgio Liuzzo. Tra gli interventi previsti ci sono quelli dell’editore Costantino Di Nicolò e dell’imprenditore Giuseppe Arnone, insieme a esperti del settore giuridico, sanitario e della sicurezza sul lavoro e ai rappresentanti delle parti sociali e delle istituzioni.

La presentazione è organizzata insieme al Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ragusa, alla scuola territoriale di formazione «Avv. Giorgio Cassarino», al Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Ragusa e alle organizzazioni sindacali del territorio. Gli organizzatori vogliono mettere a confronto imprenditori, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e operatori del mondo del lavoro.

Nel libro l’autrice si occupa delle dinamiche relazionali dentro le aziende. Analizza i fattori che incidono sul clima di lavoro e la capacità delle organizzazioni di trattenere competenze e talenti. Si sofferma poi sulla prevenzione del disagio professionale e sulla costruzione di ambienti basati sull’ascolto e sul rispetto delle persone.

La Cna sarà rappresentata, tra gli altri, dal presidente territoriale Giampaolo Roccuzzo e dal segretario territoriale Carmelo Caccamo. Per l’associazione l’appuntamento è un’occasione per riflettere su un cambiamento culturale che riguarda sempre più da vicino il sistema produttivo. Secondo la Cna, la qualità delle relazioni interne e l’attenzione alle persone contano ormai per la serenità dei lavoratori e anche per l’efficienza, la produttività e la competitività delle imprese. Per questo l’associazione punta a una discussione aperta e multidisciplinare sulle nuove sfide del lavoro.

Tra gli ospiti del pomeriggio è annunciato anche l’attore Carlo Cartier.