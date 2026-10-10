L’imprenditore Carmelo Vanasia, già candidato sindaco di Scicli, è il nuovo coordinatore cittadino del Movimento per l’Autonomia in città. A nominarlo è stato il commissario provinciale del partito, Fabio Mancuso.

La nomina guarda alle elezioni amministrative del 2027. Secondo Mancuso, con Vanasia l’Mpa arriverà «pronto, autorevole e determinante» all’appuntamento con il voto.

«La nomina di Carmelo Vanasia alla guida dell’MPA a Scicli rappresenta un segnale forte di vitalità e crescita per tutto il nostro movimento in provincia di Ragusa», ha dichiarato il commissario provinciale. «Carmelo è un imprenditore capace, una risorsa preziosa che ha dimostrato concretamente il suo valore e il suo amore per il territorio, raccogliendo un consenso significativo nell’ultima competizione elettorale».

Mancuso ha poi indicato che cosa si aspetta dalla sezione cittadina: «Con la sua esperienza e il suo radicamento, siamo certi che il movimento a Scicli saprà intercettare i reali bisogni della comunità e farsi portavoce di una politica del fare, vicina ai cittadini e alle imprese locali».

Vanasia ha ringraziato Mancuso e la dirigenza del partito e ha richiamato il fondatore del movimento: «Riconosco pienamente la mia visione politica nei valori e nei principi del movimento autonomista fondato da Raffaele Lombardo, una forza politica che ha sempre messo al centro la tutela, lo sviluppo e la dignità della nostra Sicilia».

Sulla città, il neo coordinatore ha aggiunto: «Assumo questo ruolo con grande entusiasmo e senso di responsabilità: Scicli ha bisogno di una progettualità concreta e di una leadership capace di valorizzare le sue enormi potenzialità economiche, turistiche e culturali».

Il primo compito che Vanasia si è dato è la costruzione di una squadra: «Lavoreremo fin da subito per aggregare energie nuove, ascoltare le istanze della città e costruire una squadra forte e radicata sul territorio per essere protagonisti decisivi nella sfida amministrativa del 2027».