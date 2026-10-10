Emilia Vicari ha compiuto 100 anni e Modica l’ha festeggiata con la sindaca Maria Monisteri Caschetto, che ha partecipato alla festa insieme ai familiari della signora.

A dare notizia del traguardo è stata la stessa sindaca, con un messaggio sui social in cui ha ricordato che il caso di Vicari non è isolato in città: «100 anni sono un’età meravigliosa e sono davvero tanti a Modica a raggiungere il traguardo del primo secolo di vita».

Della festeggiata la prima cittadina ha sottolineato soprattutto la vitalità: «Se poi succede con l’energia della signora Emilia Vicari beh allora tanto meglio!».

Durante l’incontro la signora Vicari ha ripercorso diversi momenti della sua vita davanti ai presenti. «È stato bello festeggiarla e sentirla raccontare tanti passi di una vita eccellente e piena di quell’umanità e di quella simpatia che abbiamo respirato assieme ai suoi cari e a chi le vuole bene», ha scritto Monisteri Caschetto.