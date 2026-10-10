È morto a 71 anni Antonino Aggius Vella, il Babbo Natale che per due edizioni della «Magia del Natale a Ibla» ha accolto migliaia di bambini nel centro storico di Ragusa. La manifestazione è promossa dal Centro commerciale naturale Antica Ibla.

Negli ultimi due anni, con la barba bianca e il tradizionale abito rosso, Aggius Vella era diventato il volto degli appuntamenti natalizi nel quartiere barocco. Ascoltava con pazienza i desideri dei più piccoli, si prestava alle fotografie con le famiglie e aveva sempre una battuta pronta. Entrava nel personaggio con naturalezza, tanto che molti bambini gli correvano incontro convinti di avere davanti il vero Babbo Natale.

Gli eventi organizzati nelle piazze e nei vicoli di Ibla avevano richiamato centinaia di visitatori, e la sua presenza era diventata uno dei punti di riferimento dell’iniziativa. Ai bambini distribuiva sorrisi e parole di incoraggiamento, mentre i genitori ne apprezzavano la spontaneità e l’entusiasmo con cui dava vita al personaggio.

In città era conosciuto anche lontano dalle festività. Istrionico, disponibile, pronto a mettersi al servizio della comunità, aveva trovato nei panni di Babbo Natale il ruolo in cui esprimere al meglio la propria personalità. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra amici e conoscenti e tra le famiglie che negli ultimi due Natali lo avevano incontrato tra le strade di Ibla.

I funerali di Antonino Aggius Vella saranno celebrati domenica 11 ottobre alle 10 nella chiesa di San Pio X, a Ragusa.