Il capitano Rosolino D’Amico lascia il comando della Tenenza dei Carabinieri di Scicli dopo cinque anni e mezzo. Da lunedì sarà capo ufficio comando del Comando provinciale dei Carabinieri di Enna.
Il commiato si è svolto in Municipio, nella stanza del sindaco Mario Marino, che ha ricevuto il comandante per una cerimonia di saluto prima del trasferimento.
Durante l’incontro il sindaco e il capitano hanno ripercorso gli anni di collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Tenenza sul fronte dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. In questo periodo D’Amico ha guidato il presidio dell’Arma in città.
Alla cerimonia hanno partecipato anche la presidente del Consiglio comunale, Desirè Ficili, e la comandante della Polizia locale, Maria Rosa Portelli.