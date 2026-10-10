Un furto con spaccata ha fruttato ai ladri poche decine di euro, ma ha lasciato danni ingenti a un negozio di calzature di Scicli, al Villaggio Jungi. Il colpo è stato messo a segno di notte da ignoti nell’attività di viale Primo Maggio. È un nuovo episodio di microcriminalità nel territorio sciclitano.

Per entrare, i ladri hanno colpito un infisso sul retro del negozio, sul lato di via dei Lillà. Con una grossa pietra hanno infranto il vetro e, aperto il varco, hanno raggiunto rapidamente la cassa.

Dalla cassa hanno preso soltanto il denaro contante. Il conto più pesante riguarda la struttura e gli infissi danneggiati durante l’effrazione, che vale molto più della refurtiva.

L’attività aveva cambiato gestione da poche settimane. I nuovi titolari si sono trovati ad affrontare il furto quasi all’avvio della loro esperienza imprenditoriale.

Appena si sono accorti dell’accaduto, i commercianti hanno denunciato il furto ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del colpo. Stanno esaminando anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.